Исследование: Земля способна сама стабилизировать свой климатНо для этого понадобятся сотни тысяч лет
Фоторепортажи
16Выбраны лучшие монохромные фотографии дикой природы
19Победители Wildlife Photographer of the Year 2022
18:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия обратится в ООН из-за предположительного расстрела российских военнопленных

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев направит в международные организации видео с якобы расстрелом российских военнопленных в Макеевке. Он сообщил, что информацию о внесудебной казни направят в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации. Всего по 2000 адресов.
Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Это демонстративное вызывающее преступление. Нарушение всех возможных конвенций, запрещающих жестокое обращение с военнопленными, норм международного права и просто морали», — заявил Валерий Фадеев.

Ранее в Telegram-каналах появились два видео на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских солдат, сдавшихся в плен ВСУ.

На первом видео несколько солдат, предположительно бойцов российской армии, выходят из здания и ложатся в шеренгу лицом в землю. После этого видео резко обрывается. На втором, снятом с воздуха, солдаты лежат уже без движения с окровавленными головами.

Видео с квадрокоптера стало распространяться раньше. В украинских медиа погибших тогда характеризовали как жертв якобы минометного обстрела.

Точно не известно, где и когда были сняты эти кадры. Одним из первых видео опубликовал в своем закрытом Telegram-канале украинский журналист Анатолий Шарий. Он предположил, что один из взятых в плен российских солдат вышел из окруженного дома с оружием, поэтому солдаты ВСУ «запаниковали».

В Telegram-канале «Рыбарь» утверждается, что пленных расстреляли возле Макеевки. Канал предположил, что один из российских солдат «попытался дорого продать свою жизнь» и смог ранить солдата ВСУ. После этого, предположительно, пленные были расстреляны. Канал называет кадры «видео казни российских военнопленных в Макеевке».

Минобороны России заявило, что более 10 обездвиженных российских военных были убиты военнослужащими ВСУ намеренно. Следственный комитет России возбудил дело по п. «а», «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности), а также ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).

Что происходит после ввода войск России на Украину — читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин подписал закон, связанный с мобилизацией
Российские компании устроили «гонку зарплат» из-за санкций
Спецоперация на Украине
Ракеты России во время удара попали точно по объектам ВСУ
Минобороны России сообщило о взятии под контроль Опытного в ДНР
Российские военные сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении
В ЛНР заявили, что ВСУ на луганском направлении выдыхаются
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ООНправа человека