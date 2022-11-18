18:05 (мск), источник: Коммерсантъ
Россия обратится в ООН из-за предположительного расстрела российских военнопленных
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев направит в международные организации видео с якобы расстрелом российских военнопленных в Макеевке. Он сообщил, что информацию о внесудебной казни направят в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации. Всего по 2000 адресов.