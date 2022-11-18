В ООН заявили, что изучают видеозаписи с убитыми российскими военнопленными

«Я связалась с коллегами, которые говорят, что знают об этих видео и изучают их», — ответила она на вопрос о реакции ООН на эти видео.
Раннее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.
Видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают российских военных, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился сегодня в интернете. По информации председателя Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.