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18:20 (мск), источник: © РИА Новости

В ООН заявили, что изучают видеозаписи с убитыми российскими военнопленными

ЖЕНЕВА, 18 ноя — РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) имеет в своем распоряжении и изучает видеозаписи, на которых изображены убитые российские военнопленные, лежащие на земле, заявила РИА Новости сотрудница пресс-службы организации Элизабет Тросселл.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Я связалась с коллегами, которые говорят, что знают об этих видео и изучают их», — ответила она на вопрос о реакции ООН на эти видео.

Раннее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.

Видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают российских военных, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился сегодня в интернете. По информации председателя Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.

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