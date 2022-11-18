Верховный суд запретил взыскание «гонорара успеха» с оппонента

В переданном в экономколлегию ВС споре ООО «Чистый город» пыталось взыскать 1,7 млн руб. займа с ООО «Праводел», но в мае 2021 года проиграло в суде. Вскоре «Праводел» отсудил с истца в Арбитражном суде Москвы 245,84 тыс. руб. судебных расходов, включая 174,84 тыс. руб. «гонорара успеха» (10% от суммы спора) для своих юристов. По мнению суда, факт понесенных компанией судебных расходов в заявленном размере подтвержден, а «доказательств их чрезмерности» нет. Апелляция и кассация признали это решение верным.
«Чистый город» обратился в ВС, он счел, что взыскание с него «гонорара успеха» противоречит законодательству и правоприменительной практике. Также компания сослалась на позицию Конституционного суда от января 2007 года, где говорилось, что нельзя ставить размер вознаграждения в зависимость от будущего судебного решения. Заявитель настаивал, что «гонорар успеха» как дополнительное вознаграждение юристов не может быть взыскан как судебные расходы, потому что он не связан с оказанием правовых услуг и представительством в суде.
Дело передали в экономколлегию ВС, которая запретила взыскивать «гонорар успеха» с проигравшей стороны. Сегодня стали известны мотивы этого решения.
ВС разъяснил, что вознаграждение, выплата которого обусловлена исключительно положительным для заказчика исходом спора, «не включается в судебные расходы заказчика и не может быть отнесено на процессуального оппонента». «Гонорар успеха» — это вознаграждение по договору за уже оказанные и оплаченные услуги и выплачивается в случае победы в деле, никаких дополнительных действий со стороны юристов здесь не подразумевается, пояснила коллегия. По сути, это вознаграждение «является своего рода премированием», поэтому оно не может быть взыскано в качестве судебных расходов с проигравшей стороны, резюмировал суд.