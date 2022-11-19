В Запорожской области сообщили об ударе по территории завода «Мотор Сич»

Ранее издание «Страна.ua» со ссылкой на руководителя подконтрольной Киеву региональной администрации Александра Старуха сообщило, что под удар попал объект промышленной инфраструктуры.
«По предварительной информации, ракетными ударами в Шевченковском районе города Запорожье поражен склад боеприпасов боевиков ВСУ, а также производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода “Мотор Сич”, на которых производились авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для беспилотников», — написал Рогов.
Он отметил, что такие детали устанавливают на турецкие БПЛА «Байрактар» и Akinci. Рогов также добавил, что на предприятии собирали и двигатели для военных самолетов и вертолетов, а также ремонтировали боевую технику украинских войск.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.