В доме на Сахалине произошел взрыв газа, обрушились пять этажей

«Сахалинская область, город Тымовск… По предварительной версии, произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме… обрушение с пятого по первый этаж. Под завалами могут находиться шесть человек», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что инцидент произошел в доме 6а по улице Библиотечной в 05.03 мск. По предварительной информации, здание не было газифицировано.
На место прибыли спасатели, начался разбор завалов и поиск людей.
Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, в свою очередь, сообщил, что ЧП привело к гибели человека.
«На данный момент один погибший и один пострадавший. Человека достали из-под завалов и транспортировали в операционную. Работы по разбору завалов продолжаются», — написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что для жителей дома организовали пункт временного размещения.