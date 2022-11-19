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05:48 (мск), источник: © РИА Новости

В доме на Сахалине произошел взрыв газа, обрушились пять этажей

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В жилом доме в Тымовске на Сахалине произошел взрыв газа, обрушились пять этажей, под завалами могут находиться люди, сообщили в МЧС.

Источник: © РИА Новости

«Сахалинская область, город Тымовск… По предварительной версии, произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме… обрушение с пятого по первый этаж. Под завалами могут находиться шесть человек», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что инцидент произошел в доме 6а по улице Библиотечной в 05.03 мск. По предварительной информации, здание не было газифицировано.

На место прибыли спасатели, начался разбор завалов и поиск людей.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, в свою очередь, сообщил, что ЧП привело к гибели человека.

«На данный момент один погибший и один пострадавший. Человека достали из-под завалов и транспортировали в операционную. Работы по разбору завалов продолжаются», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что для жителей дома организовали пункт временного размещения.

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