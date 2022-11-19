На Сахалине обрушился жилой дом

«Специалисты приступили к разбору завалов дома в Тымовском. Дом не был газифицирован. Причины взрыва выясняются», — написал господин Лимаренко в своем Telegram-канале, сопроводив сообщение видеозаписью с частично разрушенным жилым зданием. В предыдущем сообщении губернатор отметил, что в доме произошел взрыв газа.
Валерий Лимаренко, уточнил, что, по предварительной информации, под завалами были обнаружены тела троих погибших. По данным источников «Интерфакса», причиной взрыва в пятиэтажном доме могла стать детонация газового баллона на балконе одной из квартир.