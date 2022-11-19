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07:06 (мск), источник: Коммерсантъ

На Сахалине обрушился жилой дом

В Тымовском районе Сахалинской области из-за взрыва бытового газа обрушился жилой дом, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. По предварительным данным, десять человек пострадали, трое погибли.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Специалисты приступили к разбору завалов дома в Тымовском. Дом не был газифицирован. Причины взрыва выясняются», — написал господин Лимаренко в своем Telegram-канале, сопроводив сообщение видеозаписью с частично разрушенным жилым зданием. В предыдущем сообщении губернатор отметил, что в доме произошел взрыв газа.

Валерий Лимаренко, уточнил, что, по предварительной информации, под завалами были обнаружены тела троих погибших. По данным источников «Интерфакса», причиной взрыва в пятиэтажном доме могла стать детонация газового баллона на балконе одной из квартир.

Андрей Сапожников

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