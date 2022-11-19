В США экс-миллиардершу Холмс осудили на 11 лет тюрьмы по делу Theranos

По данным агентства, во время заседания Холмс плакала, говоря, что она «опустошена» своими ошибками и многое сделала бы по-другому, если бы у нее была такая возможность. «Я испытываю сильный стыд за то, через что прошли люди, потому что я подвела их», — сказала она.
Холмс также должна будет выплатить штраф в размере $400 млн, передает CNN. Она начнет отбывать наказание с 27 апреля 2023 года. Как ожидается, основательница Theranos обжалует приговор.
Американский Минюст ранее требовал назначить Холмс 15 лет тюрьмы и $800 млн штрафа.
Элизабет Холмс основала Theranos в 2003 году в возрасте 19 лет и вскоре после этого оставила обучение в Стэнфордском университете на факультете химической инженерии. Компания обещала выпускать устройства, которые могут производить мгновенный анализ крови из пальца. К 2015 году, когда Холмс был 31 год, она стала самой молодой женщиной-миллиардером, Forbes оценивал ее состояние в $4,5 млрд. Бизнесвумен принадлежала половина акций Theranos, рыночная капитализация самой компании на тот момент оценивалась в $9 млрд.
Спустя несколько месяцев после работы стартапа клиенты стали массово жаловаться на устройства Theranos из-за слишком большой доли ошибок, из-за чего для устранения погрешностей Theranos была вынуждена проводить параллельные анализы на постороннем оборудовании. Позже стало известно о том, что технология проведения анализа крови, о которой изначально говорила Холмс, была поддельной. 15 марта 2018 года Холмс предъявили обвинения в мошенничестве. Cейчас Forbes оценивает стоимость ее активов в $0.