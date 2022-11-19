Семь человек погибли при взрыве в доме на Сахалине

«По данным на 16.45, во время взрыва в доме в Тымовском погибли семь человек, трое — дети», — написал политик.
По словам Лимаренко, сейчас на месте происшествия продолжаются поиски трех человек. Ведется разбор завалов, на место вылетел вертолет со спасателями МЧС.
Известно, что дом на Сахалине, где произошел взрыв, не был газифицирован. Местные власти организовали для жителей многоэтажки пункт временного размещения в местном доме культуры.
Основной версией причины трагедии считается взрыв газового баллона, который находился на балконе одной из квартир. Местные власти уточнили, что дом не был газифицирован.
Кроме того, СК завел уголовное дело по факту взрыва в доме на Сахалине.