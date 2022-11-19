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10:26 (мск), источник: Московский комсомолец

Число жертв обрушения дома из-за взрыва газа на Сахалине достигло девяти

Не менее девяти человек погибли при обрушении пятиэтажного жилого дома на Сахалине.

«По данным на 16:45 местного времени (08:45 мск), во время взрыва в доме в Тымовском погибли семь человек, — сообщил губернатор. — Поиски еще троих жителей продолжаются».

Чуть позже пришло подтверждение о восьмом и девятом погибшем, включая четверых детей.

Согласно предварительной версии, причиной взрыва могла стать детонация баллона с газом.

Всего в данном подъезде проживали 33 человека.

МЧС сообщает, что из Южно-Сахалинска к месту ЧП выдвинулась дополнительная группа спасателей.

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