Пушилин сообщил о продвижении подразделений Народной милиции ДНР по всей линии фронта

«Наши подразделения продвигаются по всей линии фронта», — сказал Пушилин в видеообращении, распространенном в его Telegram-канале.
Пушилин при этом отметил, что это не такие, «как хотелось бы, быстрые продвижения с ежедневным освобождением населенных пунктов».
Тем не менее, по его словам, российские войска постепенно освобождают Артемовск, ситуация там сложная, противник бросает туда дополнительные силы. «Но тем не менее в Артемовске дом за домом, улица за улицей освобождаются. Да, с боями, да, сложно. Но только движение вперед», — сказал Пушилин.
Врио главы ДНР подчеркнул, что для успешного развития дальнейшей освободительной операции стратегически важен каждый населенный пункт.