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12:26 (мск), источник: ТАСС

Пушилин сообщил о продвижении подразделений Народной милиции ДНР по всей линии фронта

ДОНЕЦК, 19 ноября. /ТАСС/. Подразделения союзных сил продвигаются по всей линии фронта. Об этом заявил в субботу врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Наши подразделения продвигаются по всей линии фронта», — сказал Пушилин в видеообращении, распространенном в его Telegram-канале.

Пушилин при этом отметил, что это не такие, «как хотелось бы, быстрые продвижения с ежедневным освобождением населенных пунктов».

Тем не менее, по его словам, российские войска постепенно освобождают Артемовск, ситуация там сложная, противник бросает туда дополнительные силы. «Но тем не менее в Артемовске дом за домом, улица за улицей освобождаются. Да, с боями, да, сложно. Но только движение вперед», — сказал Пушилин.

Врио главы ДНР подчеркнул, что для успешного развития дальнейшей освободительной операции стратегически важен каждый населенный пункт.

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