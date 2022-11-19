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16:13 (мск), источник: РИА Новости

В Ленинградской области прогремел взрыв на газопроводе

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области прогремел взрыв на газопроводе, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко.

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«Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево».

написал он

о словам Дрозденко, угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. По предварительным данным, при взрыве никто не пострадал.

Причиной пожара в МЧС назвали разгерметизацию газопровода.

Сейчас давление на магистральном газопроводе снизили, ТЭЦ Всеволожска перевели на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла, добавил губернатор.

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