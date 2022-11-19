В «Росэнергоатоме» сообщили, что ВСУ нанесли 12 ударов по Запорожской АЭС

«В период с 17:15 до 17:41 было нанесено 12 ударов по Запорожской атомной станции, при этом речь идет о периметре самой станции, а не о промзоне и других прилегающих к станции территориях», — сказал Карчаа в эфире телеканала «Россия-24».
Он отметил, что шесть попаданий пришлось по брызгальному бассейну, входящему в состав системы охлаждения АЭС, было зафиксировано два попадания в квадрат сухого хранилища ядерных отходов и еще три попадания — в район КПП-2. «Удар действительно был массированный, — рассказал советник гендиректора “Росэнергоатома”. “По самой станции не били с конца сентября”, — добавил он.
При этом Карчаа отметил, что пострадавших среди персонала ЗАЭС нет.