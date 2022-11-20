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06:49 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ обстреляли Иловайск из HIMARS

ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Иловайску три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 03.50 — населенный пункт Мемрик — населенный пункт Иловайск: выпущено три ракеты из установки М142 Himars», — заявили в ведомстве.

Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана американскими компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996—2000 годах. Ее производят с 2003 года. Эта боевая машина создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США. Она способна нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов достигает 80 километров.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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