ВСУ обстреляли Иловайск из HIMARS

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 03.50 — населенный пункт Мемрик — населенный пункт Иловайск: выпущено три ракеты из установки М142 Himars», — заявили в ведомстве.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана американскими компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996—2000 годах. Ее производят с 2003 года. Эта боевая машина создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США. Она способна нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов достигает 80 километров.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.