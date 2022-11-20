10:56 (мск), источник: © РИА Новости
В Белгородском районе в результате обстрела села пострадала жительница
БЕЛГОРОД, 20 ноя — РИА Новости. Местная жительница пострадала в результате украинского обстрела села в Белгородском районе, сообщили власти.
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«В результате обстрела села Нижний Ольшанец есть одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей. Бригады скорой медицинской помощи выехали на место. Есть повреждения в 6 частных домовладениях», — написал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что глава района Владимир Перцев и оперативные службы продолжают подомовой обход территории.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.