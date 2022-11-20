14:48 (мск), источник: Ведомости
Глава МАГАТЭ Гросси призвал перестать обстреливать ЗАЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал «немедленно прекратить» обстрелы Запорожской АЭС.
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«Новости от нашей команды [экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС] вчера и сегодня утром крайне тревожные. На площадке этой крупной атомной электростанции произошли взрывы, что совершенно неприемлемо. Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем», — сказал Гросси (цитата по «РИА Новости»).
Ранее советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил ТАСС, что ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС, зафиксировано около 15 прилетов, в том числе по спецкорпусу № 2, где хранится свежее ядерное топливо. Кроме того, есть попадания в район площадки сухого хранения отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ). Карчаа добавил, что сейчас на ЗАЭС возводят укрепляющие конструкции, бетонную стену посекло осколками.
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео обстрелов. Он написал, что ядерная угроза исходит не от России, а от «преступного киевского режима».
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе город Энергодар, в котором находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Внешнее электроснабжение ЗАЭС неоднократно отключалось из-за обстрелов, в которых Россия и Украина обвиняли друг друга.
Замглавы делегации России на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН Константин Воронцов заявил, что Россия исключает демилитаризацию ЗАЭС и периметра вокруг нее. В МИДе призвали скорее договориться о зоне безопасности вокруг ЗАЭС. В начале ноября власти Запорожской области сообщили о начале перехода ЗАЭС под юрисдикцию «Росэнергоатома».
На этой неделе Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию, призывающую Россию отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую АЭС и вывести свой военный и гражданский персонал со станции, передав контроль над ней украинской стороне. Кроме того, в резолюции говорится о том, что проведенные организацией проверки не выявили следов разработки Украиной т. н. «грязной бомбы», а соответствующие российские заявления названы необоснованными. В российском постпредстве при международных организациях в Вене назвали эту резолюцию «еще одним шагом к политизации работы МАГАТЭ».