В России впервые показали квадрокоптер «Шершень» для подавления беспилотников ультразвуком

Выставка, на которой продемонстрированы БЛА и системы подавления российского производства, проходит с 17 по 27 ноября на ВДНХ. «Квадрокоптер “Шершень” представлен впервые, это новый опытный образец, работы еще ведутся. Интересное направление, аппарат двойного назначения с полезной нагрузкой ультразвук, радиолокационное подавление», — сказал Долгов. По его словам, квадрокоптер может использоваться для подавления беспилотников и разгона массовых беспорядков.
Как отметил Долгов, «Шершень» — дрон малого радиуса действия, до 10 км. «Сейчас мы испытываем покрытие для квадрокоптера, которое будет отражать радары. В этом должна быть его особенность. Если посмотреть на образец, представленный на выставке, он весь как будто покрашен. Это специальная краска, которая будет отражать радар», — обратил внимание он.
Долгов подчеркнул, что «Шершень» может применяться в нефтегазовом секторе для контроля состояния нефтепроводов и газопроводов, экологического мониторинга. Кроме того, создатели квадрокоптера планируют его использование при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: для обнаружения источников ЧС, оценки ущерба, мониторинга восстановительных работ.
НИИВК им. М. А. Карцева — предприятие радиоэлектронной промышленности России, осуществляющее научные исследования и разработки в области цифровой техники, систем управления и информационных технологий. Институт специализируется на создании аппаратного и программного обеспечения для решения задач транспорта, промышленности, энергетики и других отраслей.