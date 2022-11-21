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09:44 (мск), источник: ТАСС

В России впервые показали квадрокоптер «Шершень» для подавления беспилотников ультразвуком

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Квадрокоптер «Шершень», предназначенный для подавления беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и разгона массовых беспорядков при помощи ультразвука, впервые представили на выставке «Аэронет-2035» в Москве. Об этом ТАСС рассказал руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) им. М. А Карцева Виталий Долгов.

Источник: Агентство «Москва»

Выставка, на которой продемонстрированы БЛА и системы подавления российского производства, проходит с 17 по 27 ноября на ВДНХ. «Квадрокоптер “Шершень” представлен впервые, это новый опытный образец, работы еще ведутся. Интересное направление, аппарат двойного назначения с полезной нагрузкой ультразвук, радиолокационное подавление», — сказал Долгов. По его словам, квадрокоптер может использоваться для подавления беспилотников и разгона массовых беспорядков.

Как отметил Долгов, «Шершень» — дрон малого радиуса действия, до 10 км. «Сейчас мы испытываем покрытие для квадрокоптера, которое будет отражать радары. В этом должна быть его особенность. Если посмотреть на образец, представленный на выставке, он весь как будто покрашен. Это специальная краска, которая будет отражать радар», — обратил внимание он.

Долгов подчеркнул, что «Шершень» может применяться в нефтегазовом секторе для контроля состояния нефтепроводов и газопроводов, экологического мониторинга. Кроме того, создатели квадрокоптера планируют его использование при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: для обнаружения источников ЧС, оценки ущерба, мониторинга восстановительных работ.

НИИВК им. М. А. Карцева — предприятие радиоэлектронной промышленности России, осуществляющее научные исследования и разработки в области цифровой техники, систем управления и информационных технологий. Институт специализируется на создании аппаратного и программного обеспечения для решения задач транспорта, промышленности, энергетики и других отраслей.

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