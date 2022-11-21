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03:54 (мск), источник: © РИА Новости

Наемник заявил о гибели одного из главных рекрутеров боевиков на Украине

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. На Украине погиб основатель «Интернационального легиона», воевавший на стороне ВСУ француз Гастон Бессон, рассказали в комментариях на его странице в Facebook* сослуживцы и знакомые.

Спецоперация на Украине

«Покойся с миром, Гастон», — написал наемник Дэйв Даксбери.

По словам боевика, он не знает обстоятельств гибели Бессона, поскольку сам недавно уехал из зоны боевых действий домой на неделю.

Гастон Бессон — в прошлом наемник в Индокитае, сражался в Хорватии как член крайне правой партии HSP. Он позиционировал себя «борцом за свободу, который занимается вербовкой идеалистов».

Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целю освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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