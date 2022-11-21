Наемник заявил о гибели одного из главных рекрутеров боевиков на Украине

«Покойся с миром, Гастон», — написал наемник Дэйв Даксбери.
По словам боевика, он не знает обстоятельств гибели Бессона, поскольку сам недавно уехал из зоны боевых действий домой на неделю.
Гастон Бессон — в прошлом наемник в Индокитае, сражался в Хорватии как член крайне правой партии HSP. Он позиционировал себя «борцом за свободу, который занимается вербовкой идеалистов».
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целю освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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