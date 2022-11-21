«Торнадо-С» применяют в зоне спецоперации снаряды индивидуального наведения

Ведомство опубликовало видео, на котором показана подготовка боевой машины к работе: выход на огневую точку с замаскированной позиции, предстартовые действия, огонь реактивными снарядами калибра 300 миллиметров, передислокация для ухода из-под ответного огня.
«Точность увеличилась в разы, потому что сейчас появилась возможность каждый снаряд направить в конкретную точку. Мы можем каждый снаряд распределить в конкретный квадрат», — сообщил начальник расчета установки РСЗО Иван.
Как уточнили в Минобороны, каждый снаряд наводится через спутниковые системы.
«Угол пуска — почти 90 градусов. А это значит, что одна установка “Торнадо-С” может за один залп уничтожить несколько опорников ВСУ на переднем крае, транспортную развязку на второй линии обороны противника, и склад боеприпасов в его глубоком тылу», — сообщили в военном ведомстве.
«Торнадо-С» также получила автоматизированную систему управления огнем и его наведения, систему топопривязки, гирокомпас — все это позволило уменьшить время выполнения задачи. Кроме того, возросла площадь поражения: «Смерч» полным залпом ранее поражал площадь, сопоставимую с девятью футбольными полями, а «Торнадо-С» — с двенадцатью.