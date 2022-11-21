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11:36 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ за сутки потеряли более 30 человек и два танка в ДНР

ДОНЕЦК, 21 ноя — РИА Новости. Потери украинских войск в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки превысили 30 человек, сообщила Народная милиция ДНР в Telegram.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две самоходные артиллерийские установки (2С1 “Гвоздика”), два танка (Т-64БВ, Т-72Б), семь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 30 человек», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

За предыдущий день ВСУ потеряли в регионе более 60 человек, две гаубицы Д-30, три танка Т-72М1, восемь автомобилей повышенной проходимости и два полевых пункта управления беспилотниками.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

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