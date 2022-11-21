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11:34 (мск), источник: © РИА Новости

В ЛНР заявили о переходе ВСУ в глухую оборону под Артемовском и Соледаром

ЛУГАНСК, 21 ноя — РИА Новости. Украинские войска отказались от наступательных действий и перешли в глухую оборону в районах Артемовска и Соледара в Донецкой Народной Республике, сообщил в Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Из-за ежедневных потерь в живой силе и технике, а также исходя из оперативной обстановки, украинское командование отказалось от действий наступательного характера и сосредоточилось на сдерживании ранее занимаемых позиций», — написал он.

Артемовск (Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву территории ДНР, к северу от Горловки. Через город проходит сеть автомобильных и железных дорог, это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск. Понимая стратегическую значимость Артемовска, украинский Генштаб перебрасывает для его обороны все доступные резервы, не считаясь с потерями.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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