«Наши ВКС и артиллерия удачно отработали по военным целям и огневым позициям в Орехове, Степногорске, Гуляйполе, Малой Токмачке, Червоном, Железнодорожном. В том числе нанесены удары по местам концентрации украинских войск, где формируется группировка для возможного наступления», — сказал собеседник агентства.
ВСУ продолжают перебрасывать на Запорожское направление тяжелую технику, в том числе танки и реактивные системы залпового огня.
Ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступление украинских войск. Сейчас ситуация стабильная.
В конце октября администрация нового российского региона сообщала, что Энергодар с Запорожской АЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать двумя основными целями возможного наступления противника. На запорожское направление перегруппируется множество украинских соединений.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.