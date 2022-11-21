12:48 (мск), источник: РБК
Турецкий город попал под обстрел со стороны Сирии
В турецком Каркамыше (провинция Газиантеп) упали пять ракет, выпущенных с северной части Сирии, сообщает CNN Turk со ссылкой на губернатора региона Давута Гюля.
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Они попали в школу и грузовик, повреждения получили дома и сады. По данным губернатора, погибли два человека, шестеро получили ранения.
Как сообщает Haberturk, ракеты выпущены силами курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG/PKK), которых Турция считает террористическими.
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