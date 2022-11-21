В Грозном завели дело после убийства сотрудника ГИБДД во время намаза

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что преступник в центре Грозного заколол сотрудника ГИБДД, совершавшего намаз, нападавшего застрелили.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской республике возбуждено уголовное дело по факту посягательства на сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)», — сказали в ведомстве.
По данным следствия, утром 21 ноября в Грозном по улице Назарбаева местный житель 2003 года рождения с ножом напал на инспектора ГИБДД. От полученных ранений сотрудник ГИБДД скончался на месте происшествия.
«При попытке задержания нападавшего он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия и мотивы преступления», — добавили в ведомстве.