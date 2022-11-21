Глава «Росатома» Лихачев сообщил о риске атомной аварии на ЗАЭС

«Мы информируем мировое сообщество, что станция (ЗАЭС.— “Ъ”) поставлена на риск атомной аварии, и очевидно, что Киев считает допустимым небольшой ядерный инцидент», — сказал Лихачев журналистам на форуме «Атомэкспо-2022» (цитата по ТАСС). По словам главы «Росатома», авария может стать прецедентом, который «навсегда изменит ход истории».
Зона безопасности вокруг ЗАЭС, по мнению Лихачева, зависит от активности главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и его переговоров с Россией и Украиной. Главным фактором в решении этого вопроса является одобрение Вашингтона, считает глава «Росатома». «Руководителям многих ведущих мировых держав одуматься и уже одернуть киевских политиков, которые в своих планах начинают, видимо, допускать, в том числе, и использование ядерных инцидентов в своих интересах», — заявил Лихачев.
5 октября ЗАЭС Владимир Путин подписал указ о переходе Запорожской АЭС в российскую юрисдикцию. В МИД РФ допустили создание вокруг ЗАЭС зоны безопасности, но не ее демилитаризацию.