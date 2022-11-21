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15:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава «Росатома» Лихачев сообщил о риске атомной аварии на ЗАЭС

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что на Запорожской АЭС есть риск атомной аварии. По его мнению, Украина считает допустимым «небольшой ядерный инцидент».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Мы информируем мировое сообщество, что станция (ЗАЭС.— “Ъ”) поставлена на риск атомной аварии, и очевидно, что Киев считает допустимым небольшой ядерный инцидент», — сказал Лихачев журналистам на форуме «Атомэкспо-2022» (цитата по ТАСС). По словам главы «Росатома», авария может стать прецедентом, который «навсегда изменит ход истории».

Зона безопасности вокруг ЗАЭС, по мнению Лихачева, зависит от активности главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и его переговоров с Россией и Украиной. Главным фактором в решении этого вопроса является одобрение Вашингтона, считает глава «Росатома». «Руководителям многих ведущих мировых держав одуматься и уже одернуть киевских политиков, которые в своих планах начинают, видимо, допускать, в том числе, и использование ядерных инцидентов в своих интересах», — заявил Лихачев.

Резолюцию совета управляющих МАГАТЭ по ЗАЭС Алексей Лихачев назвал «недопустимой и неадекватной». По его мнению, Киев воспринял этот документ как карт-бланш на обстрелы станции.

5 октября ЗАЭС Владимир Путин подписал указ о переходе Запорожской АЭС в российскую юрисдикцию. В МИД РФ допустили создание вокруг ЗАЭС зоны безопасности, но не ее демилитаризацию.

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Эрдни Кагалтынов

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