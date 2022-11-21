Апелляционная инстанция смягчила наказание лидеру группировки Lurk

Приговор участникам хакерской группировки Lurk оспаривали как защитники, так и гособвинение. В феврале этого года Кировский райсуд Екатеринбурга назначил 21 участнику группировки от 5 до 14 лет колонии. Максимальный срок получил Константин Козловский, которого следствие и суд считают лидером группировки. В суде было установлено, что хакеры с помощью вируса похитили у ряда компаний около 1,2 млрд руб.
В зависимости от роли подсудимые были признаны виновными по ч. ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (руководство преступным сообществом и участие в нем), ч. 4 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации в особо крупном размере), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) и ч. 2 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ). Никто из осужденных вину не признал.
Прокуратура посчитала сроки слишком мягкими. Так, для лидера группировки Константина Козловского гособвинение запрашивало в райсуде 18 лет колонии. На этом сроке прокуратура настаивала и в апелляции. Адвокаты же просили суд полностью оправдать подзащитных. Судья Свердловского облсуда Елена Жолудева не удовлетворила ни одно из этих требований, частично изменив приговор райсуда. Все подсудимые были освобождены от наказания по всем преступлениям, совершенным по ч. 3 ст. 272 УК РФ и ч. 2 ст. 273 УК РФ в связи с истечением сроков давности. В результате Константину Козловскому срок наказания был сокращен на восемь месяцев, до 13 лет и 4 месяцев колонии строгого режима.
Кроме того, облсуд снял арест с квартиры Константина Козловского в Екатеринбурге, как с единственного жилья.
Остальные подсудимые по итогам рассмотрения апелляции получили сроки от 5 лет и 2 месяцев до 12 лет и 8 месяцев колонии.
Адвокат Константина Козловского Федор Акчермышев заявил «Ъ», что в апелляции, как и в первой инстанции, прокурором не были представлены вещдоки (находятся в следственном департаменте МВД РФ), подтверждающие непричастность его подзащитного к преступлению. «В деле о преступлениях в сфере компьютерной информации с использованием компьютерных программ не было исследовано ни одного вещественного доказательства: ни одного электронного устройства, ни одного компьютера. Апелляционное определение не соответствует принципам законности, виновность Козловского так и не доказана, поэтому будет готовиться кассационная жалоба», — рассказал он.
Татьяна Дрогаева, Екатеринбург