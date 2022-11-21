Суд в Польше отменил рекордный штраф «Газпрому» за строительство «Северного потока-2»

«Были наложены финансовые штрафы на “Газпром” и остальных участников проекта. Предприниматели обжаловали это решение. 21 ноября 2022 года суд по конкуренции и защите прав потребителей отменил вынесенное решение», — говорится в сообщении польского управления по защите конкуренции и потребителей UOKiK.
Помимо «Газпрома», в 2020 году Польша также оштрафовала компании Shell, Engie Energy, Uniper, OMV и Wintershall. Представители UOKiK намерены обжаловать сегодняшний приговор суда — в организации также заявили, что участвовавшие в проекте компании так и не создали общего предприятия, как того предписывает закон.
По данным UOKiK, в 2018 году «Газпром» заключил с перечисленными выше компаниями сделку без предварительного согласия регулятора, что могло привести к ограничению конкуренции на рынке. Также представители UOKiK считают, что партнеры начали финансирование проекта без создания совместного предприятия и через кредиты, что является нарушением антимонопольного законодательства.