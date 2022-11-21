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19:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд в Польше отменил рекордный штраф «Газпрому» за строительство «Северного потока-2»

Польский суд отменил решение регулятора о наложении штрафов на «Газпром» и европейских партнеров по строительству «Северного потока-2». В октябре 2020 года Польша оштрафовала «Газпром» и его партнеров по «Северному потоку-2» на 29,08 млрд злотых (€6,46 млрд) и 234 млн злотых (€52 млн). Это было сопоставимо с 70% вложений в проект (€9,5 млрд).

Источник: Reuters

«Были наложены финансовые штрафы на “Газпром” и остальных участников проекта. Предприниматели обжаловали это решение. 21 ноября 2022 года суд по конкуренции и защите прав потребителей отменил вынесенное решение», — говорится в сообщении польского управления по защите конкуренции и потребителей UOKiK.

Помимо «Газпрома», в 2020 году Польша также оштрафовала компании Shell, Engie Energy, Uniper, OMV и Wintershall. Представители UOKiK намерены обжаловать сегодняшний приговор суда — в организации также заявили, что участвовавшие в проекте компании так и не создали общего предприятия, как того предписывает закон.

По данным UOKiK, в 2018 году «Газпром» заключил с перечисленными выше компаниями сделку без предварительного согласия регулятора, что могло привести к ограничению конкуренции на рынке. Также представители UOKiK считают, что партнеры начали финансирование проекта без создания совместного предприятия и через кредиты, что является нарушением антимонопольного законодательства.

Андрей Сапожников

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