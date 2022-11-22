СМИ: Associated Press уволило журналиста, написавшего об упавших в Польше ракетах РФ

По его данным, речь идет об опубликованном 15 ноября сообщении агентства, в котором утверждалось со ссылкой на неназванного представителя разведки США высокого ранга, что «российские ракеты» пересекли польскую границу, в результате чего погибли два человека.
Эта информация активно цитировалась в интернете и по телевидению и «напугала мир», отмечает портал. 16 ноября агентство выпустило исправление и удалило новость.
21 ноября агентство уволило журналиста Джеймса Лапорту, которому принадлежал изначальный материал. Как указывает портал, новость была написана в соавторстве с Джоном Лестером, но тот все еще работает в AP. Одна из проблем материала состояла в том, что информация основывалась на данных из одного источника, хотя по правилам требуется «более одного источника, если источник анонимен». Представитель агентства, с которым пообщались сотрудники The Daily Beast, не стал комментировать сведения об увольнении коллеги, но сослался на «строгие редакционные стандарты и практики AP».
Отдельно об увольнении журналиста сообщила газета The Washington Post, отметившая, что 35-летний Лапорта лишился работы после «небольшого расследования».