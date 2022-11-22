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09:58 (мск), источник: © РИА Новости

ФСБ изъяла более 300 стволов во время облавы на подпольных оружейников

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Более 300 единиц оружия, от винтажных образцов до современных, изъяли у подпольных оружейников в ряде регионов России, сообщает ЦОС ФСБ.

Источник: © РИА Новости

«ФСБ РФ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 68 жителей 31 субъекта страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту … Прекращена деятельность 31 подпольной мастерской по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», — говорится в сообщении.

Судя по релизу, в 28 регионах в октябре этого года дома у нелегальных оружейников прошли «оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия» — в результате «из незаконного оборота изъято 304 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства».

В частности, изъято противотанковое ружье ПТРД, три пулемета, 22 автомата, 14 пистолетов-пулеметов, 114 винтовок, карабинов и ружей, 150 пистолетов и револьверов, а также 50-миллиметровый миномет, 83 артиллерийских снарядов и мин, 51 ручная граната, 15,2 тысячи патронов различного калибра и так далее.

Изъяты образцы как отечественного, так и зарубежного производства. Как винтажные, времен Великой Отечественной войны (например, немецкий пулемет MG-34, советский пистолет-пулемет ППШ), так и современные (АК-103, АК-12).

О подобных крупных изъятиях Федеральная служба безопасности объявляет регулярно: так, в начале сентября сообщалось об изъятии почти 350 образцов оружия, в том числе пусковой установки для противотанковых ракет и огнеметов.

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