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10:59 (мск), источник: © РИА Новости

Пушилин заявил об успешном продвижении в направлении Угледара

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские военные успешно продвигаются на Угледарском направлении, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Направление Павловки и Угледара: все равно продолжается движение. Мы видим определенные успехи», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Предшествующий Угледару населенный пункт Павловка занят с 14 ноября. Как отметил ранее Пушилин, без этого села крайне затруднительно продвижение вперед, способное в перспективе отодвинуть украинских военных от Донецка.

Он также рассказал об успехах на Марьинском направлении, даже с учетом городских боев, что вызывает дополнительные трудности. Продвижение войск фиксируется на подступах к Авдеевке и Артемовску.

Вместе с тем, как добавил Пушилин, остается сложным Краснолиманское направление.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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