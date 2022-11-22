Пушилин заявил об успешном продвижении в направлении Угледара

«Направление Павловки и Угледара: все равно продолжается движение. Мы видим определенные успехи», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Предшествующий Угледару населенный пункт Павловка занят с 14 ноября. Как отметил ранее Пушилин, без этого села крайне затруднительно продвижение вперед, способное в перспективе отодвинуть украинских военных от Донецка.
Вместе с тем, как добавил Пушилин, остается сложным Краснолиманское направление.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.