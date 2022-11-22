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14:36 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило о наступлении на донецком направлении

Минобороны России сообщило о продолжении наступления на донецком направлении с одновременным отражением контратак противника. Так, в военном ведомстве сообщили, что на этом направлении уничтожено два танка, шесть бронированных автомобилей. Потери украинской стороны составили 120 человек.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

На южнодонецком направлении российские подразделения нанесли огневое поражение механизированной роте ВСУ в районе Водяного (к югу от Авдеевки).

Три диверсионно-разведывательные группы украинской армии были уничтожены в районе Павловки (к югу от Угледара).

Также удары были нанесены по мотопехотным ротам ВСУ, которые выдвигались для атаки в районе Новоселовского, а также Стельмаховки (ЛНР).

В военном ведомстве также сообщили об ударах по пунктам управления ВСУ в районах населенных пунктов Чугуев, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Кругляковка (Харьковская область), Победа, Доброволье, Водяное (ДНР), Садовое, Токаревка, Дудчаны (Херсонская область).

В районе Краматорска уничтожены две украинские самоходные огневые установки ЗРК «Бук-М1» и склад боеприпасов. В районе Колесниковки (Харьковская область) подавлена батарея артиллерийских систем М777. В районе Миньковки (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

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