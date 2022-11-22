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15:07 (мск), источник: © РИА Новости

«Укрэнерго» заявило о повреждениях почти на всех ТЭС и ГЭС на Украине

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Украина лишилась почти всех полностью исправных тепловых и гидроэлектростанций, заявил глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«У нас практически не осталось на Украине неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. <…> Практически вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим про большие электростанции, повреждена, пострадала от ракетных ударов», — подчеркнул он.

Кудрицкий добавил, что повреждения также получили почти все узловые подстанции «Укрэнерго».

Ранее генеральный директор энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что Украина будет жить в условиях регулярных отключений света по меньшей мере до конца марта.

Российские Вооруженные силы с 10 октября практически ежедневно наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, целью становится инфраструктура, которая прямо или косвенно имеет отношение к военному потенциалу киевского режима.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский признал, что в стране повреждено уже около 40 процентов энергетической инфраструктуры. Это приводит к массовым отключениям электроэнергии.

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