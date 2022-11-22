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14:25 (мск), источник: Коммерсантъ

«Газпром» пригрозил сократить транзит газа через Украину

«Газпром» сообщил, что фиксирует «оседание» на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям. Компания предупредила, что при сохранении транзитного дисбаланса начнет сокращать подачу газа в понедельник, 28 ноября, с 10:00.

Источник: Reuters

По данным «Газпрома», объем газа, подаваемый для транзита «Молдовагазу» через украинскую территорию, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдавией. Компания уточнила, что по состоянию на 22 ноября осуществляет подачу газа на ГИС «Суджа» для транзита через территорию Украины в объеме 42,9 млн куб. м в сутки.

«21 ноября “Молдовагаз” в соответствии с контрактом оплатил “Газпрому” часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн куб. м газа. Суммарный накопленный объем оседания на территории Украины — 52,52 млн куб. м газа», — говорится в сообщении «Газпрома».

До начала военных действий на Украине транзит российского газа через территорию страны в Европу шел через пункты «Сохрановка» и «Суджа». На «Сохрановку» приходилось до трети поставок (около 32,6 млн куб. м в сутки). С 11 мая оператор ГТС Украины отказался принимать российский газ на этой точке входа, объяснив это наступлением форс-мажорных обстоятельств.

В 2021 году «Газпром» продлил на пять лет контракт на поставку газа в Молдавию при условии своевременной оплаты задолженностей. Власти Молдавии жаловались, что в октябре Россия втрое снизила поставки. «Газпром» в ответ пригрозил расторгнуть контракт. Президент РФ Владимир Путин говорил, что попросил компанию пойти навстречу молдавской стороне.

Лаура Кеффер

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