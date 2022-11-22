«Газпром» пригрозил сократить транзит газа через Украину

По данным «Газпрома», объем газа, подаваемый для транзита «Молдовагазу» через украинскую территорию, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдавией. Компания уточнила, что по состоянию на 22 ноября осуществляет подачу газа на ГИС «Суджа» для транзита через территорию Украины в объеме 42,9 млн куб. м в сутки.
«21 ноября “Молдовагаз” в соответствии с контрактом оплатил “Газпрому” часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн куб. м газа. Суммарный накопленный объем оседания на территории Украины — 52,52 млн куб. м газа», — говорится в сообщении «Газпрома».
До начала военных действий на Украине транзит российского газа через территорию страны в Европу шел через пункты «Сохрановка» и «Суджа». На «Сохрановку» приходилось до трети поставок (около 32,6 млн куб. м в сутки). С 11 мая оператор ГТС Украины отказался принимать российский газ на этой точке входа, объяснив это наступлением форс-мажорных обстоятельств.
В 2021 году «Газпром» продлил на пять лет контракт на поставку газа в Молдавию при условии своевременной оплаты задолженностей. Власти Молдавии жаловались, что в октябре Россия втрое снизила поставки. «Газпром» в ответ пригрозил расторгнуть контракт. Президент РФ Владимир Путин говорил, что попросил компанию пойти навстречу молдавской стороне.