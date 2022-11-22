Таяние ледников привело к высвобождению древних бактерий Даже в одном миллилитре воды их тысячи
Фоторепортажи
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
10Конкурс Nature Conservancy 2022 показал снимки победителей
15:56 (мск), источник: Ведомости

В Минобороны сообщили о продолжении обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили 21 ноября обстрелы территории Запорожской АЭС с целью создания угрозы техногенной катастрофы, всего было выпущено восемь снарядов, сообщило Минобороны России в своей ежедневной сводке.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Киевский режим продолжил провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение 21 ноября артиллерией ВСУ по промышленной зоне атомной электростанции выпущено восемь крупнокалиберных снарядов», — говорится в сообщении.

Обстрел велся из подконтрольного Украине населенного пункта Марганец, эти позиции были подавлены ответным огнем российской артиллерии, добавили там. Радиационная обстановка на атомной электростанции сейчас остается в норме.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обстановку на ЗАЭС, заявил о продолжении диалога России с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), отметив, что существенных подвижек в вопросе создания зоны безопасности вокруг станции нет. Он также обвинил ВСУ в создании угрозы вокруг Запорожской АЭС.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 21 ноября предупредил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС на фоне ее обстрелов со стороны ВСУ, возобновившихся в минувшие выходные. Такой инцидент способен навсегда изменить ход истории, поэтому необходимо сделать все возможное для его недопущения, добавил Лихачев.

Активные обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ возобновились 19 и 20 ноября. По словам советника генерального директора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа, было зафиксировано 15 прилетов, в том числе по спецкорпусу № 2, где хранится свежее ядерное топливо. Накануне украинские силы также обстреляли Энергодар, где расположена ЗАЭС.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Газпром» обнаружил пропажу газа на Украине
Президенты России и Кубы открыли памятник Фиделю Кастро в Москве
Спецоперация на Украине
В МО РФ сообщили о продолжении обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ
Минобороны сообщило о наступлении на донецком направлении
Российские военные сорвали атаку мотопехотной роты ВСУ в ЛНР
Аксенов опроверг слухи об эвакуации из Армянска на севере Крыма
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
энергетикаПесков Дмитрий