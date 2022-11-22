В Минобороны сообщили о продолжении обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ

«Киевский режим продолжил провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение 21 ноября артиллерией ВСУ по промышленной зоне атомной электростанции выпущено восемь крупнокалиберных снарядов», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обстановку на ЗАЭС, заявил о продолжении диалога России с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), отметив, что существенных подвижек в вопросе создания зоны безопасности вокруг станции нет. Он также обвинил ВСУ в создании угрозы вокруг Запорожской АЭС.
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 21 ноября предупредил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС на фоне ее обстрелов со стороны ВСУ, возобновившихся в минувшие выходные. Такой инцидент способен навсегда изменить ход истории, поэтому необходимо сделать все возможное для его недопущения, добавил Лихачев.
Активные обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ возобновились 19 и 20 ноября. По словам советника генерального директора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа, было зафиксировано 15 прилетов, в том числе по спецкорпусу № 2, где хранится свежее ядерное топливо. Накануне украинские силы также обстреляли Энергодар, где расположена ЗАЭС.