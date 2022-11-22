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17:36 (мск), источник: РБК

В Швеции арестовали эмигрантов из России по подозрению в шпионаже

В Швеции арестовали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России, которым они занимались с 2013 года, сообщает газета Dagens Nyheter со ссылкой на документы Стокгольмского окружного суда. Издание пишет, что одного из арестованных подозревают «в разведывательной деятельности против Швеции и против иностранной державы», а другого — в пособничестве и подстрекательстве.

Источник: AP 2022

Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) отказалась раскрывать подробности о подозреваемых, указывает Dagens Nyheter. В СЭПО лишь сообщили, что давно вели предварительное расследование по делу.

Газета Aftonbladet пишет, что арестованные — это супруги-эмигранты из России, которые переехали в Швецию в конце 1990-х. Их арестовали утром 22 ноября сотрудники Национальной оперативной группы, во время операции были использованы два вертолета Blackhawk.

Издание указывает, что пара занималась бизнесом по импорту-экспорту, в том числе электронных компонентов и промышленных технологий. Источник сообщил газете, что мужчину подозревают в использовании компании в качестве базы для незаконной разведывательной деятельности.

В первой половине ноября сотрудники отдела национальной безопасности прокуратуры королевства предъявили обвинение в шпионаже в пользу России двум братьям, один из которых работал в шведских органах безопасности. Имена фигурантов и их гражданство официально не раскрыли, однако сообщалось, что они находятся под стражей с осени 2021 года.

Aftonbladet писала, что подозреваемые — братья Пейман и Паям Киа. Пейман Киа работал в СЭПО и военной разведке (Must) Швеции и, по версии следствия, обрабатывал «очень важные документы Вооруженных сил» на своем компьютере. Задержанные своей вины не признали.

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