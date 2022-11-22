21:35 (мск), источник: ТАСС
Над акваторией Севастополя отбили атаку еще трех беспилотников
Михаил Развожаев сообщил, что ранее сбитые два беспилотника планировали атаковать Балаклавскую ТЭС.
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Три беспилотника пытались атаковать Севастополь с моря, атака отражена. При этом ранее сбитые два беспилотника планировали атаковать Балаклавскую ТЭС, написал в своем Telegram-канале во вторник Михаил Развожаев.
«При попытке подлета к Балаклавской ТЭС силами ПВО были сбиты два беспилотника. Укронацисты опять пытались атаковать нашу Балаклавскую ТЭС. Наверное хотели приурочить атаку к своему террористическому акту, который они совершили семь лет назад, когда 22 ноября подорвали ЛЭП в Херсонской области, и в Крыму и Севастополе наступил блэкаут. Не получилось. Над акваторией наш флот отразил сегодня также атаки трех БПЛА», — написал Развожаев.
Ранее он сообщал, что в Севастополе работают ПВО, которые сбили два беспилотника.
После атаки в городе не зафиксировано пожаров и повреждений инфраструктуры. Пострадавших также нет, добавил губернатор.
Предыдущая атака на Балаклавскую ТЭС была совершена ночью 27 октября. В результате загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике.
В ночь на 22 ноября 2015 года украинские активисты подорвали опоры ЛЭП в Херсонской области Украины, оставив без электроэнергии более 2 млн жителей Крыма. Энергосистема полуострова перешла на изолированный режим работы, был введен режим ЧС, начали применяться веерные отключения потребителей. Ситуация улучшилась с запуском энергомоста из Кубани через Керченский пролив мощностью 400 МВт. Затем были построены новые сети, запущены энергоблоки Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе.