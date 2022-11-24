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24 ноября, источник: © РИА Новости

Массированный удар российских войск нарушил переброску резервов ВСУ

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российские военные во время вчерашнего массированного обстрела объектов системы военного управления Украины и связанной с ней энергетической инфраструктуры поразили все назначенные цели, заявили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Ударами нарушена переброска железнодорожным транспортом украинских военных резервов, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Там добавили, что «ни одного удара по целям в черте Киева не наносилось». Все объявленные властями разрушения российское Минобороны назвало «следствием падения ракет иностранной и украинской ПВО, размещенных в жилых кварталах».

Накануне прошло срочное заседание Совбеза ООН, созванное по запросу Киева после очередных ударов по украинской инфраструктуре. В нескольких городах, включая Киев, Одессу и Львов, полностью пропало электричество. Во многих областях также прекратилось водоснабжение, на Южноукраинской атомной станции остановились энергоблоки, в аварийный режим работы перевели Ровненскую АЭС. Министерство энергетики Украины сообщило, что все АЭС страны и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии осталось без света.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что действия Москвы — «ответ на накачку Украины западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу».

Он также возложил на украинскую ПВО вину за жертвы среди мирного населения и повреждения гражданской инфраструктуры при обстрелах, напомнив о размещении украинских ЗРК среди жилой застройки. По словам дипломата, в итоге обломки ракет или «сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась».

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