Массированный удар российских войск нарушил переброску резервов ВСУ

«Ударами нарушена переброска железнодорожным транспортом украинских военных резервов, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Накануне прошло срочное заседание Совбеза ООН, созванное по запросу Киева после очередных ударов по украинской инфраструктуре. В нескольких городах, включая Киев, Одессу и Львов, полностью пропало электричество. Во многих областях также прекратилось водоснабжение, на Южноукраинской атомной станции остановились энергоблоки, в аварийный режим работы перевели Ровненскую АЭС. Министерство энергетики Украины сообщило, что все АЭС страны и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии осталось без света.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что действия Москвы — «ответ на накачку Украины западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу».
Он также возложил на украинскую ПВО вину за жертвы среди мирного населения и повреждения гражданской инфраструктуры при обстрелах, напомнив о размещении украинских ЗРК среди жилой застройки. По словам дипломата, в итоге обломки ракет или «сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась».