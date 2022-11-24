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24 ноября, источник: © РИА Новости

Пушилин сообщил о продвижении российских войск по нескольким направлениям

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российские военные продолжают наступать на нескольких направлениях в Донецкой Народной Республике, сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Продвижения по фронтам есть: на Авдеевском направлении, на Марьинском направлении и на Угледарском направлении», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Тем не менее украинские войска пока находятся слишком близко к городам республики, из-за чего от ударов ВСУ продолжают страдать жители населенных пунктов, в том числе Донецка, Горловки и Ясиноватой.

«И говорить сейчас, к сожалению, что происходит снижение количества обстрелов, увы, не приходится», — отметил Пушилин.

В четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что за сутки ВСУ 38 раз обстреляли территорию республики, выпустив 224 боеприпаса по семи населенным пунктам.

В ноябре союзные силы освободили уже несколько населенных пунктов в ДНР. Так, 13 числа российские войска взяли под контроль поселок Майорск на Донецком направлении.

На следующий день после упорных боев российские военные освободили село Павловка, расположение которой позволяет развивать дальнейшее наступление на Угледар. После взятия этого города получится отодвинуть ВСУ от Донецка, объяснял Пушилин.

Кроме того, 18 ноября российские военные освободили поселок Опытное. Он прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона ВСУ, а именно оттуда украинские военные преимущественно ведут регулярные артиллерийские и ракетные обстрелы Донецка.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин неоднократно называл ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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