Ученые разработали помогающее бороться с деменцией менюЧашка чая на завтрак и листовой салат из шпината на обед
Фоторепортажи
10Россияне увидели частичное солнечное затмение
12В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
24 ноября, источник: © РИА Новости

Из украинского плена вернулись 50 российских военных

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пятьдесят российских военнослужащих вернулись из украинского плена, сообщило Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Двадцать четвертого ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — подчеркнули в ведомстве.

Всех освобожденных доставят самолетами военно-транспортной авиации в Москву на лечение и реабилитацию. Им также оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, добавили в Минобороны.

Накануне с подконтрольной Киеву территории также удалось вернуть более 30 военнослужащих.

Кроме того, масштабный обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 3 ноября. Тогда в Россию вернулись 107 человек.

Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Все случится скоро'. Что происходит на самом важном участке фронта
Французы призвали Зеленского к разделу Украины
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Путин назвал всех участников военной операции на Украине героями
ВС РФ уничтожили до 200 польских наемников под Харьковом
В ООН призвали расследовать обстоятельства расстрела военных РФ
Песков прокомментировал заявление Зеленского о возвращении Крыма
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта