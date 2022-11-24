24 ноября, источник: © РИА Новости
Из украинского плена вернулись 50 российских военных
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пятьдесят российских военнослужащих вернулись из украинского плена, сообщило Минобороны.
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«Двадцать четвертого ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — подчеркнули в ведомстве.
Всех освобожденных доставят самолетами военно-транспортной авиации в Москву на лечение и реабилитацию. Им также оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, добавили в Минобороны.
Накануне с подконтрольной Киеву территории также удалось вернуть более 30 военнослужащих.
Кроме того, масштабный обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 3 ноября. Тогда в Россию вернулись 107 человек.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.