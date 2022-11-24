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24 ноября, источник: ТАСС

Мужчина устроил стрельбу на улице в Крымске

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Мужчина устроил стрельбу на улице в городе Крымске Краснодарского края, по предварительным данным, погибли четыре человека, включая стрелявшего. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

Источник: РИА "Новости"

«Предварительно, мужчина застрелил троих», — сообщил собеседник агентства, уточнив, что сам стрелявший также погиб.

Региональная прокуратура проводит проверку.

«На место происшествия выехал крымский межрайонный прокурор, организована проверка причин и условий произошедшего, причины произошедшего устанавливаются», — сообщили в ведомстве.

В региональном управлени МВД РФ также подтвердили информацию о ЧП. При этом там отметили, что в результате инцидента еще один человек получил ранения.

«Сегодня около 17:00 в помещении одного из медицинских центров Крымска, расположенном на улице Комарова, местный житель 1956 года рождения причинил смертельные огнестрельные ранения двоим работникам этой организации», — сказал он. Затем злоумышленник вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим. «В результате один человек скончался на месте, второй получил тяжелое ранение. После этого мужчина покончил с собой», — сказал представитель полиции.

Представитель ведомства также сообщил, что причиной ЧП в Крымске мог стать развод стрелявшего.

Ранее в сообществе «Электрон Крымск» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали кадры с места происшествия. На них зафиксировано, как возле ТЦ мужчина стреляет из оружия, которое прикрыто тканью. На кадрах видеосъемки также зафиксировано, как злоумышленник выстрелил в лежащего на земле человека.

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