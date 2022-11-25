Ученые разработали помогающее бороться с деменцией менюЧашка чая на завтрак и листовой салат из шпината на обед
Фоторепортажи
10Россияне увидели частичное солнечное затмение
12В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
Главное
Спецоперация на Украине
25 ноября, источник: Lenta.Ru

В Китае выявили рекордное за пандемию число заражений COVID-19

Национальная комиссия здравоохранения Китая констатировала рекордное с начала пандемии число случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2022

По данным властей, в течение дня 24 ноября коронавирусом заразились 32 943 человек. Симптомы заражения явно проявились у 3103 пациентов, 29 840 человек отнесли к бессимптомным носителям вируса COVID-19. Больше всего заражений (8499) выявили в провинции Гуандун на юго-востоке Китая.

Ранее сообщалось, что в России за прошедшие сутки выявили 5784 случая заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 556 766. Днем ранее число новых заболевших составило 5631. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1058), Петербурге (463) и Свердловской области (277). Меньше всего — в Туве (1 случай), а также на Чукотке и в Ненецком автономном округе (по 2 случая).

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Херсоне заявили о казни не менее 100 мирных жителей
Зеленский заявил о готовности вернуть Крым
Коронавирус COVID-19
В Китае выявили рекордное за пандемию число заражений COVID-19
В России выявили 5 784 случая заражения коронавирусом за сутки
В России за сутки выявили 5 631 случай заражения коронавирусом
В России зафиксировали 55 смертей из-за коронавируса за сутки. Это минимум с 15 августа
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
коронавирус