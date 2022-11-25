25 ноября, источник: ТАСС
В Приморском океанариуме умерли три ската и акула-зебра
Проводятся служебные расследования.
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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Во Владивостоке в Приморском океанариуме за неделю умерли акула-зебра, два леопардовых ската и скат кольчатый хвостокол. Проводятся служебные расследования, сообщила пресс-служба учреждения в пятницу.
«18 ноября была зафиксирована смерть акулы-зебры, 22 ноября — двух леопардовых скатов, 23 ноября — одного ската кольчатого хвостокола. В настоящее время по фактам гибели животных проводятся служебные расследования, которые включают детальный анализ действий всех подразделений, ответственных за содержание гидробионтов. Администрация Приморского океанариума сфокусирована на всестороннем изучении ситуации и экстренной проработке превентивных мер повышенной готовности», — говорится в сообщении.
Проверку также начала природоохранная прокуратура, сообщила Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. «По поручению Амурского бассейнового природоохранного прокурора по факту гибели морских рыб проводится проверка соблюдения филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения науки “Национальный научный центр морской биологии имени А. В. Жирмунского” Дальневосточного отделения Российской академии наук научно-образовательным комплексом “Приморский океанариум” требований законодательства в сфере охраны и использования водных биоресурсов», — сообщила прокуратура в своем Telegram-канале в пятницу.
В октябре сообщалось о том, что Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения Приморским океанариумом законодательства об ответственном обращении с животными, были выявлены нарушения в содержании морских животных и при определении диагноза белухи Лер. В начале августа пресс-служба Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры сообщала о том, что здесь были выявлены факты ненадлежащих условий содержания морских животных, в вольерах для содержания белухи, дельфинов, моржа отслоилась гидроизоляция, в результате чего морж при ее поедании повредил губу, белуха травмировала хвост об установленный в бассейне датчик. Также тогда были выявлены образования ржавчины на стенках вольеров для содержания морских млекопитающих, не налажена надлежащая работа системы жизнеобеспечения для гидробионтов. Не соблюдались температурные условия для хранения кормов млекопитающих.