В Энергодаре обнаружили сеть схронов с 300 минами

«Сотрудники силовых структур в ходе оперативных мероприятий на территории города Энергодар выявили еще один схрон с противодесантными донными минами ПДМ-1М. Это второй за неделю схрон. Есть все основания полагать, что эти схроны связаны друг с другом», — рассказал собеседник агентства.
В этих двух тайниках, по примерным подсчетам, находились более 300 мин, уточнил силовик. Это одна из самых крупных находок «тяжелых взрывоопасных предметов».
Он отметил, что украинские спецслужбы могли использовать взрывчатку для провокаций.
Ранее на этой неделе в Энергодаре обнаружили схрон с несколькими десятками аналогичных боеприпасов. Они предназначены для минирования прибрежной зоны и выведения из строя десантных плавающих средств, боевых и транспортных машин.
Рядом с Энергодаром находится Запорожская атомная электростанция, район которой регулярно обстреливают украинские военные. Факты атак подтвердила миссия МАГАТЭ, не называя, кто именно ведет обстрелы.