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25 ноября, источник: ТАСС

Евгения Ройзмана, Илью Новикова и Анну Монгайт включили в список иноагентов

В реестр также попали Виталий Ковин — координатор движения «Голос», признанного в России НКО-иноагентом, журналистка Александра Гармажапова и Федор Телин — экс-юрист уфимского штаба Навального (деятельность организации запрещена в России).

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ внесло в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, шесть человек, в том числе экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и адвоката Илью Новикова, следует из информации, опубликованной на сайте ведомства в пятницу.

В список также попал координатор движения «Голос» (признано в РФ НКО-иноагентом) Виталий Ковин, который в октябре этого года был исключен из реестра СМИ-иноагентов.

Кроме того, в реестр внесены экс-юрист уфимского штаба Навального (организация «Штабы Навального» признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена) Федор Телин, журналистки Анна Монгайт и Александра Гармажапова.

30 декабря 2020 года в федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» были внесены изменения, предусматривающие новое понятие — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Им, независимо от гражданства, может быть признано физическое лицо в случае, если оно осуществляет на территории РФ в интересах иностранного источника политическую деятельность или целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ в связи с оказанным на него иностранным источником либо действующими в интересах иностранного источника гражданами РФ, российскими организациями воздействием, выражающимся в поддержке таких видов деятельности (включая предоставление денежных средств, иной имущественной или организационно-методической помощи).

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