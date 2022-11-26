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07:11 (мск), источник: © РИА Новости

Бойцы 1-й Славянской бригады ДНР рассказали о работе по вражеским позициям

ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. Танкист и оператор БПЛА 1-й Славянской бригады рассказали РИА Новости о своей работе по позициям противника на авдеевском направлении в ДНР.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Подразделения 1-й Славянской бригады продолжают продвигаться в направлении Авдеевки. Танкисты регулярно ведут беспокоящий огонь по окопам и блиндажам украинских войск, не давая им накапливать силы. Огонь ведется с закрытой позиции, с помощью наводки и корректировки с квадрокоптера.

«Каждый день практически работаем, единственное, что может стать помехой, — это сильный туман. А так в ясную погоду работаем все время», — рассказал РИА Новости на передовой танкист.

По словам собеседника, танк работает с закрытой позиции, напрямую противника он не видит. Оператор БПЛА поднимает квадрокоптер и выявляет вражеские позиции, после чего координаты передаются танкистам, и наносится огневое поражение. Квадрокоптер во время работы танка висит в воздухе и корректирует огонь.

«Работаем с закрытой позиции по координатам заданным, мне передают координаты, то есть я цели не вижу. Парочка пристрелочных сначала, а потом уже точный. Второй-третий уже точно летит», — сообщил командир экипажа.

Оператор БПЛА рассказал, что противник отошел за Опытное и периодически туда заходит бронетехника. Все перемещения техники вовремя выявляются с беспилотника и уничтожаются. «Сейчас опытное прошли, двигаемся дальше в направлении Авдеевки. Обнаруживаем цели, по связи на нас выходят, дают координаты и отрабатываем», — рассказал оператор БПЛА.

Ранее российские военные увеличили активность продвижения на донецком направлении, в частности под Угледаром и Авдеевкой, о чем свидетельствует освобождение ряда населенных пунктов, таких как Павловка, Опытное, Майорск и другие. Продвижение на этих направлениях открывает перспективу не просто освобождения данных территорий, но и снижения активности обстрелов населения в густонаселенных районах ДНР.

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