Бойцы 1-й Славянской бригады ДНР рассказали о работе по вражеским позициям

Подразделения 1-й Славянской бригады продолжают продвигаться в направлении Авдеевки. Танкисты регулярно ведут беспокоящий огонь по окопам и блиндажам украинских войск, не давая им накапливать силы. Огонь ведется с закрытой позиции, с помощью наводки и корректировки с квадрокоптера.
«Каждый день практически работаем, единственное, что может стать помехой, — это сильный туман. А так в ясную погоду работаем все время», — рассказал РИА Новости на передовой танкист.
По словам собеседника, танк работает с закрытой позиции, напрямую противника он не видит. Оператор БПЛА поднимает квадрокоптер и выявляет вражеские позиции, после чего координаты передаются танкистам, и наносится огневое поражение. Квадрокоптер во время работы танка висит в воздухе и корректирует огонь.
«Работаем с закрытой позиции по координатам заданным, мне передают координаты, то есть я цели не вижу. Парочка пристрелочных сначала, а потом уже точный. Второй-третий уже точно летит», — сообщил командир экипажа.
Оператор БПЛА рассказал, что противник отошел за Опытное и периодически туда заходит бронетехника. Все перемещения техники вовремя выявляются с беспилотника и уничтожаются. «Сейчас опытное прошли, двигаемся дальше в направлении Авдеевки. Обнаруживаем цели, по связи на нас выходят, дают координаты и отрабатываем», — рассказал оператор БПЛА.
Ранее российские военные увеличили активность продвижения на донецком направлении, в частности под Угледаром и Авдеевкой, о чем свидетельствует освобождение ряда населенных пунктов, таких как Павловка, Опытное, Майорск и другие. Продвижение на этих направлениях открывает перспективу не просто освобождения данных территорий, но и снижения активности обстрелов населения в густонаселенных районах ДНР.