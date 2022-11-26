Экс-замглавы МЧС предрек крах энергосистемы Украины в результате ударов

«Она (энергетическая система) давно не совершенствовалась, поэтому возможно каскадное обрушение этой системы», — сказал он.
По его словам, продолжением развития каскадных процессов в энергетике может стать «полный паралич в системе военного управления».
«Это положительные факторы с точки зрения устойчивости работы этой системы», — отметил собеседник агентства.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
К критически важным относятся объекты, нарушение или прекращение функционирования которых может привести к потере управления экономикой страны, субъекта или административно-территориальной единицы, ее необратимому негативному изменению (разрушению) или существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на этих территориях, на длительный период времени.
В перечень таких объектов входят атомные электростанции, предприятия ядерно-топливного, нефтегазового, энергетического и оборонного комплексов, металлургические и химические производства и так далее.