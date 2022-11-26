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07:46 (мск), источник: © РИА Новости

Экс-замглавы МЧС предрек крах энергосистемы Украины в результате ударов

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Массированные ракетные удары по критически важным объектам Украины в перспективе могут привести к каскадному обрушению всей энергетической системы страны и полному параличу управления войсками, заявил РИА Новости бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства в области науки и техники Михаил Фалеев.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Она (энергетическая система) давно не совершенствовалась, поэтому возможно каскадное обрушение этой системы», — сказал он.

По его словам, продолжением развития каскадных процессов в энергетике может стать «полный паралич в системе военного управления».

Фалеев подчеркнул, что энергосистема Украины строилась и модернизировалась в советское время, отсюда ее региональная закольцованность и ремонтопригодность, а также универсальные агрегатные элементы.

«Это положительные факторы с точки зрения устойчивости работы этой системы», — отметил собеседник агентства.

Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

К критически важным относятся объекты, нарушение или прекращение функционирования которых может привести к потере управления экономикой страны, субъекта или административно-территориальной единицы, ее необратимому негативному изменению (разрушению) или существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на этих территориях, на длительный период времени.

В перечень таких объектов входят атомные электростанции, предприятия ядерно-топливного, нефтегазового, энергетического и оборонного комплексов, металлургические и химические производства и так далее.

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