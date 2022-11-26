NYT: около трети поставленных Украине западными странами артиллерийских орудий сломаны

По их данным, в силу износа и повреждений, полученных в ходе боев, около трети из примерно 350 поставленных Украине западными странами артиллерийских орудий находятся в нерабочем состоянии. Как указывает The New York Times, организация ремонта этих вооружений является приоритетной задачей Европейского командования ВС США.
В связи с этим американские военные организовали ремонтную базу на территории Польши. Источники газеты отмечают, что в последние несколько месяцев на этом объекте осуществляется обслуживание и ремонт поврежденных на Украине орудий. Как отмечают источники издания, украинская сторона считает необходимым, чтобы подобные ремонтные базы располагались ближе к месту ведения боев.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.