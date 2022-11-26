Российские ПВО перехватили четыре снаряда HIMARS в Херсонской области

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Червоный Чабан Херсонской области. Кроме того, перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Мирное Херсонской области», — говорится в сообщении.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996—2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.