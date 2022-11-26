Ученые разработали помогающее бороться с деменцией менюЧашка чая на завтрак и листовой салат из шпината на обед
Фоторепортажи
16Выбраны лучшие монохромные фотографии дикой природы
15Показаны самые красивые абстрактные снимки дикой природы
14:39 (мск), источник: © РИА Новости

Российские ПВО перехватили четыре снаряда HIMARS в Херсонской области

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 4 снаряда украинских РСЗО HIMARS и три беспилотника, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Червоный Чабан Херсонской области. Кроме того, перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Мирное Херсонской области», — говорится в сообщении.

Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996—2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Все случится скоро'. Что происходит на самом важном участке фронта
Французы призвали Зеленского к разделу Украины
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Минобороны: ВС России отразили атаки ВСУ на Донецком направлении
В бригадах ВСУ под Кременной почти не осталось украинцев
Украина нанесла удар по городу Сватово в ЛНР
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта