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26 ноября, источник: ТАСС

Умерла певица и актриса Айрин Кара

ТАСС, 26 ноября. Американская певица, актриса и продюсер, обладательница премии «Оскар» в номинации «Лучшая оригинальная песня» Айрин Кара умерла в возрасте 63 лет. Об этом в субботу сообщила ее агент Джудит Муз.

Источник: AP 2022

«С глубокой грустью сообщаю о смерти Айрин Кары от имени ее семьи», — говорится в заявлении, размещенном на странице исполнительницы в Twitter.

Кара умерла в своем доме в штате Флорида. Причина смерти еще не установлена.

Кара родилась 18 марта 1959 года в Нью-Йорке. За свою карьеру выпустила четыре музыкальных альбома. За свое творчество она была удостоена нескольких наград. В 1984 году получила премии «Оскар», «Золотой глобус» и Grammy за песню Flashdance… What a Feeling к фильму «Танец-вспышка» (1983). Кроме того, она снялась в более чем 20 фильмах и сериалах.

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