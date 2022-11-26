Умерла певица и актриса Айрин Кара

«С глубокой грустью сообщаю о смерти Айрин Кары от имени ее семьи», — говорится в заявлении, размещенном на странице исполнительницы в Twitter.
Кара умерла в своем доме в штате Флорида. Причина смерти еще не установлена.
Кара родилась 18 марта 1959 года в Нью-Йорке. За свою карьеру выпустила четыре музыкальных альбома. За свое творчество она была удостоена нескольких наград. В 1984 году получила премии «Оскар», «Золотой глобус» и Grammy за песню Flashdance… What a Feeling к фильму «Танец-вспышка» (1983). Кроме того, она снялась в более чем 20 фильмах и сериалах.