Сына губернатора Усса отпустили под домашний арест в Италии

Как пишет издание, в скором времени судья должен назначить заседание для принятия решения об экстрадиции Артема Усса из Италии в США. Когда оно может пройти — неизвестно. Генпрокурор Милана уже передал в суд обвинительный акт.
Артема Усса арестовали в Италии по запросу США 19 октября. Минюст США считает его виновным в контрабанде нефти, экспорте военных технологий из США и отмывании денег. 27 октября Усса заочно арестовали в России по подозрению в отмывании денег. Артем Усс отказался от экстрадиции в США и не признал себя виновным. В суде он выступил с заявлением, что никогда не бывал в Нью-Йорке, а в США в последний раз был 25 лет назад в возрасте 14 лет.
Выдачи Артема Усса также требует Россия. На него заведено дело об отмывании денег в особо крупном размере организованной группой. Мещанский суд выдал санкцию на его заочный арест.