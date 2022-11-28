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09:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Сына губернатора Усса отпустили под домашний арест в Италии

Пятый апелляционный суд Милана отпустил под домашний арест сына губернатора Красноярского края Артема Усса, которого в США обвиняют в отмывании денег и обходе санкций. Решение принято на заседании 25 ноября, о нем стало известно 26 ноября. Об этом сообщило местное издание Prealpina.

Источник: РИА "Новости"

Как пишет издание, в скором времени судья должен назначить заседание для принятия решения об экстрадиции Артема Усса из Италии в США. Когда оно может пройти — неизвестно. Генпрокурор Милана уже передал в суд обвинительный акт.

Артема Усса арестовали в Италии по запросу США 19 октября. Минюст США считает его виновным в контрабанде нефти, экспорте военных технологий из США и отмывании денег. 27 октября Усса заочно арестовали в России по подозрению в отмывании денег. Артем Усс отказался от экстрадиции в США и не признал себя виновным. В суде он выступил с заявлением, что никогда не бывал в Нью-Йорке, а в США в последний раз был 25 лет назад в возрасте 14 лет.

Выдачи Артема Усса также требует Россия. На него заведено дело об отмывании денег в особо крупном размере организованной группой. Мещанский суд выдал санкцию на его заочный арест.

Олеся Павленко

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