Минобороны показало работу РЛС «Зоопарк» в зоне спецоперации

На кадрах — выход машин комплекса «Зоопарк» на позиции, развертывание и подготовка к работе, а также передача координат обнаруженных вражеских позиций.
«Работает, засекает снаряд в полете, “провожает” его несколько секунд и точное местоположение дает по траектории снаряда. Машины 3−4 в день засекаем, в основном минометы, РСЗО, гаубицы редко бывают, РСЗО почаще», — рассказал Никита, командир отделения радиолокационного комплекса «Зоопарк».
РЛС «Зоопарк» предназначен для разведки артиллерийских позиций противника и контроля стрельб, расчета траекторий снарядов и ракет, корректировки огня дружественных огневых средств, слежения за воздушным пространством.
«Высокая производительность РЛС позволяет определить координаты всех огневых средств противника даже при массированном артиллерийском обстреле, дать распределенные целеуказания и уничтожить эти средства до покидания ими позиции стрельбы», — уточнили в Минобороны.