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12:56 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны показало работу РЛС «Зоопарк» в зоне спецоперации

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Расчет одной из радиолокационных станций контрбатарейной борьбы «Зоопарк» в зоне специальной военной операции выявляет до четырех позиций артиллерии противника за день, следует из видео Минобороны России.

Спецоперация на Украине

На кадрах — выход машин комплекса «Зоопарк» на позиции, развертывание и подготовка к работе, а также передача координат обнаруженных вражеских позиций.

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«Работает, засекает снаряд в полете, “провожает” его несколько секунд и точное местоположение дает по траектории снаряда. Машины 3−4 в день засекаем, в основном минометы, РСЗО, гаубицы редко бывают, РСЗО почаще», — рассказал Никита, командир отделения радиолокационного комплекса «Зоопарк».

РЛС «Зоопарк» предназначен для разведки артиллерийских позиций противника и контроля стрельб, расчета траекторий снарядов и ракет, корректировки огня дружественных огневых средств, слежения за воздушным пространством.

«Высокая производительность РЛС позволяет определить координаты всех огневых средств противника даже при массированном артиллерийском обстреле, дать распределенные целеуказания и уничтожить эти средства до покидания ими позиции стрельбы», — уточнили в Минобороны.

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